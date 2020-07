Team Top Driver: arriva il Raduno Antica Faenza-Brisighella da Vivere

Domenica 19 luglio parte la seconda edizione del Trofeo della Romagna, dedicato ai raduni turistico-regolaristici con valenza enogastronomica, che si svolgono in Romagna e nella Repubblica di San Marino.Il primo evento è il Raduno Antica Faenza-Brisighella da Vivere,organizzato dal Team Top Driver di Faenza,in collaborazione con il Racing Team Le Fonti di Meldola. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti presso l’autosalone Barchi Auto di Via San Silvestro a Faenza alle 8.30, a seguire trasferimento ad andatura ridotta e nel pieno rispetto del codice della strada a Brisighella,con sosta in Piazza Carducci,per permettere agli iscritti di visitare con calma il centro storico e di gustare un buon gelato presso il Bar Carletto;ripartenza con sosta presso Terra di Brisighella, per acquisti del celebre olio locale e ritiro di un gustoso ricordo offerto dal frantoio e per la visita della vicina Pieve Tho;si ripartirà poi,attraversando Fognano,con destinazione Castellina,dove la manifestazione terminerà presso il ristorante Da Quei Due,per il pranzo e la consegna di riconoscimenti vari. Il tutto rispettando le note regole anti virus,mascherine e sanificazione delle mani.In Piazza Carducci saranno esposte in forma statica alcune vetture da competizione,in particolare di piloti brisighellesi.