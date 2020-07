Al Fantini Club di Cervia Pallavolo e beach volley 3.0

Proseguono gli Incontri live del Fantini Club, in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club, e sul sito fantiniclub.com. “Pallavolo e beach volley 3.0” è il tema dell’incontro in programma martedì 21 luglio alle ore 21. Gli Incontri del Fantini Club dedicati a sport e turismo proseguono ogni martedì in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club e sul sito fantiniclub.com

Il giornalista Lorenzo Dallari ne parlerà insieme a quattro grandi ospiti:

– Bruno Cattaneo, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo,

– Massimo Righi, Presidente della Lega Maschile Serie A

– Alberto Cisolla, Ex capitano della Nazionale italiana, premiato MVP all’Europeo 2005 vinto dagli azzurri a Roma;

– Riccardo Fenili, recordman tricolore di beach volley con 4 scudetti conquistati con 4 compagni diversi.