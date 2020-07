Atletica 85 Faenza BCC riprende gli allenamenti outdoor ad Imola

La scorsa settimana è avvenuto l’esordio outdoor ad Imola per i velocisti dell’Atletica 85 Faenza BCC, che si sono allenati con più costanza terminato il lockdown. Si sono svolti sotto forma di test, come sta avvenendo da alcune settimane per permettere un graduale ritorno alle gare in condizioni di sicurezza. “Si è trattata di un’ottima occasione per verificare la condizione attuale, in prospettiva degli impegni più importanti in programma a fine agosto e settembre” dicono quelli dell’Atletica 85.

Questi i risultati: Jacopo Bandini ha corso i 100m in 11”74, dopo un 2019 di infortuni da recuperare; Carlo Montaguti, anche lui reduce da un infortunio. in 11”93; Francesco Scarani in 11”98 e Federico Barnabè, alla sua prima in pista fra tanta emozione e insicurezze, in 12”76. Una buona prova che motiva ancora di più nel proseguire negli allenamenti in vista delle prossime gare di avvicinamento.