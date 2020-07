Tre gare contro il Macerata per il Baseball Godo

E’ in arrivo la terza giornata di campionato per la serie A1 del Godo Baseball: dopo il bilancio in perdita dello scorso weekend (1 partita vinta contro due perse contro il Collecchio), bisogna arrivare concentrati al massimo per affrontare le tre gare contro il Macerata.

Ancora a bocca asciutta, i nostri antagonisti scenderanno in campo armati per la vittoria: compito dei ragazzi di Bortolotti è considerare questo aspetto e giocare al 100%, senza lasciare rimpianti dietro di sè. Carattere forte e prestazioni da manuale è ciò che il pubblico di affezionati chiede di vedere.

Questi gli appuntamenti:

Gara 1: Mercoledì 22 luglio 2020 – ore 21.00 – partita a Godo, campo A. Casadio – diretta streaming sul canale You Tube del Godo Baseball. (https://www.youtube.com/channel/UCsJTxQIb3ycdiZOXW_SVo_A)

Gara 2: Sabato 25 luglio 2020 ore 15,30 – partite a Macerata (MC) – diretta streaming sulla pagina Facebook del Macerata Angels.

Gara 3: Sabato 25 luglio 2020 ore 20,30 – partite a Macerata (MC) – diretta streaming sulla pagina Facebook del Macerata Angels.