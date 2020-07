Centro Sportivo Aquae di Porto Fuori: si è conclusa con successo la terza edizione del TamboCamp

Si è conclusa con successo la terza edizione del TamboCamp patrocinata da Sporty – Store, che anche per questa stagione si è disputata al Centro Sportivo Aquae di Porto Fuori e ha visto registrare il record di 34 presenze tra ragazzi dai 10 ai 15 anni.

Il Camp organizzato da Matteo Tambone guardia dell’Openjobmetis Varese e per tre stagioni play maker dell’Orasi’ Ravenna per la prima volta ha aggiunto la formula del Camp “Residenziale” con 10 ragazzi dalla provincia di Varese che hanno alloggiato nei Bungalow presso il Campeggio Villaggio dei Pini di Punta Marina insieme allo stesso Tambone.

Tra gli ospiti del TamboCamp si è visto Alberto Chiumenti (lungo di Orasì Ravenna) e l’ex Fortitudino Matteo Montano (anche per lui 2 anni a Ravenna) ora in forza all’Urania Milano in serie A2.

Il vincitore della terza edizione è stato Fabio Moni della Pallacanestro Libertas Uboldo in provincia di Varese. (nalla foto con Tambone durante la premiazione) ha vinto la maglia della Nazionale Italiana indossata da Tambone nelle partite di qualificazione agli Europei disputati a febbraio.