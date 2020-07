Ravenna FC: depositata la domanda di iscrizione al campionato di Serie D

Ravenna FC comunica che in data odierna è stata correttamente depositata la documentazione integrale necessaria all’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2020/21. La conferma della iscrizione arriverà entro il 28 luglio dopo il vaglio da parte della Covisod.

Commenta così il DG generale giallorosso Claudia Zignani: “La società si è prontamente attivata per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all’iscrizione al campionato di Serie D che è stata integralmente depositata nella mattinata di oggi, adesso attendiamo il parere favorevole da parte della Covisod entro il 28 luglio, ma siamo fiduciosi sul fatto che si tratti di un semplice passaggio formale. Colgo l’occasione anche per ringraziare il Comune di Ravenna per la disponibilità dimostrata nel rinnovo dell’agibilità dello Stadio Benelli, documentazione che sarà già disponibile anche nel caso si aprisse l’opportunità della riammissione in serie C.”