Vicende giudiziarie, Usd Classe ribadisce: “Garantiremo continuità sportiva”

L’Usd Classe, considerate le ultime notizie pubblicate dalla stampa, tiene a precisare che nonostante le vicende giudiziarie, che faranno il loro corso nelle opportune sedi, ha come obiettivo quello di garantire la continuità sportiva permettendo ai suoi tesserati di riprendere regolarmente l’attività nella prossima stagione ’20/21, naturalmente nella piena osservanza dei protocolli in vigore e disposizioni FIGC, e di allenarsi in una struttura organizzata, avvalendosi come sempre di uno staff qualificato ed appassionato.

In questi anni tutte le azioni, le scelte e gli investimenti sono stati intrapresi nell’ottica di migliorare l’impianto e la preparazione dello staff, con l’unico fine di permettere ai nostri bambini e ragazzi (che in alcune annate hanno superato le 300 unità) di giocare a calcio crescendo nel rispetto dell’avversario, del compagno e dell’ambiente che ci circonda. Con questi intenti la società Usd Classe continuerà ad operare anche in futuro, forte dell’ingresso in società di nuove giovani figure e certa del supporto delle famiglie, della comunità e delle imprese locali.