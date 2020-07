Daniele Cinciarini è un nuovo giocatore dell’OraSì Basket Ravenna

OraSì Basket Ravenna è lieta di comunicare di aver completato il tesseramento di Daniele Cinciarini, play-guardia di 194 cm proveniente dalla Fortitudo Bologna.

Nato a Cremona il 14 giugno 1983, Cinciarini è cresciuto nel vivaio di Pesaro assieme al fratello Andrea e ha legato il suo nome a diverse piazze della nostra pallacanestro, da Roma a Biella ad Avellino, fino a Caserta e Bologna.

Con la maglia della Fortitudo Bologna ha giocato i playoff di A2 nel 2017 e le tre stagioni successive. Le prime due nel secondo campionato nazionale, concluse con la vittoria della Supercoppa LNP e la promozione in serie A. Lo scorso anno nella massima serie ha totalizzato 5.8 punti di media a partita in 16 minuti.

Giocatore di grande esperienza, con oltre 300 partite giocate in serie A, Cinciarini ha disputato anche l’Eurolega con le maglie di Roma (2006/2007) e Avellino (2008/2009) e vanta 32 presenze in Nazionale. In azzurro ha fatto anche parte delle selezioni Under18, Under20 e nazionale Universitaria.

“Sono molto contento di questa scelta e anche della squadra che stiamo costruendo – commenta il patron del Basket Ravenna, Roberto Vianello – Sta nascendo un gruppo ben amalgamato di giocatori, un mix tra alteti giovani e altri più esperti, tra i quali proprio Cinciarini, che sono certo ci farà divertire”.