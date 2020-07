Ravenna. Al ‘Private Banking’ della Cassa di Risparmio ricordi e cimeli di 40 anni di pallavolo

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo n.30, fino al 4 agosto, una mostra su “Pallavolo….amarcord”, esposizione di magliette, calendari, biglietti di abbonamento e accessori sportivi relativi al volley realizzata dalla ravennate Alessandra Pinza.

Nelle vetrine del Private Banking della Cassa si ripercorrono ricordi e cimeli di 40 anni di pallavolo, ravennate e non. Dalla A. S. Pallavolo Ravenna-Cassa di Risparmio (in serie A1 fino alla stagione 1982-1983) e in seguito Porto Ravenna Volley, in serie A2 con Giuseppe Brusi che nella stagione 1987-1988 vinse i playoff promozione per la serie A1 a Roma.

In quegli anni se d’inverno si stava al Pala Costa, d’estate lo spettacolo non mancava di certo: di sera si andava tutti al bellissimo ed indimenticabile “Torneo di San Giovanni della Cipolla” ed il numeroso pubblico assisteva sulle sparute sedute messe a disposizione dal parroco o in sella a bici e motorini.

A metà degli anni ’90 entra nella pallavolo ravennate, maschile e femminile, il Gruppo Ferruzzi targato “il Messaggero”; viene costruito il Palazzo delle Arti e Della Cultura Mauro de Andrè, cambia il palcoscenico ma lo sport resta protagonista. Inizia infatti un periodo d’oro per Ravenna, che si accompagna ai successi internazionali della Nazionale di volley maschile allenata da Julio Velasco.

Con la squadra maschile di Ravenna si vincono uno scudetto (1991), una Coppa Italia (1991), un Campionato del Mondo per Club (1991), tre Coppe dei Campioni (1992-1993-1994), due Super Coppe Europee (1992-1993).