Campionati Italiani Pony di salto ostacoli a Le Spiepi di Cervia. Le medaglie d’oro

Con la proclamazione dei vincitori si concluse, domenica 26 luglio a Le Siepi di Cervia, le cinque giornate di gare che hanno visto scendere in campo il meglio dell’equitazione giovanile nazionale.

Cala il sipario su un’edizione dei Campionati Italiani Pony ‘diversa’ dal solito: meno festosa e spensierata per via delle normative anti-covid, ma con oltre 600 pony in gara e ben 165 associazioni rappresentate, provenienti da tutta Italia. Numeri da record che continuano a crescere di anno in anno.

Un successo che Le Siepi hanno potuto condividere con il presidente della Federazione italiana sport equestri, Marco Di Paola, che anche in un momento così complicato per via dell’emergenza sanitaria, non ha fatto mancare la sua presenza e la sua vicinanza ad un settore fondamentale per il futuro dell’equitazione, quale è quello giovanile.

Eccoli i campioni italiani 2020 del salto ostacoli pony:

COMBINATA PROMESSE E110 BP90

Oro: Rita Sanvito e Belette du Prieure

COMBINATA SPERANZE E210 BP100

Oro: Lucrezia Mancini e Ares

COMBINATA ESORDIENTI E300 BP110

Oro: Giulia Goldschlag e Garrangrena Fields

TROFEO PRIMI PASSI LP40 CLASSE A

Oro: Vittoria Punzo e Rosalien

TROFEO PRIMI PASSI LP40 CLASSE B

Oro: Ludovica Purpura e Trilli

TROFEO PRIMI PASSI LP40 CLASSE C

Oro: Maria Privitera e Iowa de Swan

TROFEO PRIMI GALOPPI LP50 CLASSE A

Oro: Maria Di Nallo e High Flomn’s Dafne

TROFEO PRIMI GALOPPI LP50 CLASSE B

Oro: Matilde Di Carlo e Castlemead Hebe

TROFEO PRIMI GALOPPI LP50 CLASSE C

Oro: Lea Pesaresi e Nart

TROFEO AVVIAMENTO LBP70 CLASSE B

Oro: Sofia Poneti e Lana

TROFEO AVVIAMENTO LBP70 CLASSE C

Oro: Lavinia Armenise Auletta e Cash Flow

TROFEO SPERANZE CLASSE C

Oro: Alice Menegon e Kato van de Vondelhoeve

TROFEO GIOVANISSIMI BP105 CLASSE C

Oro: Giacomo Martinengo Marquet e Jacodi’s Maritza’s Melody

TROFEO ESORDIENTI PONY BP110 CLASSE C

Oro: Giada Ciaroni e Sibelle des Merles

TROFEO PULCINI LBP60 CLASSE B

Oro: Gaia Borello e Lemniscaat’s Arabesque

TROFEO PULCINI LBP60 CLASSE C

Oro: Gaia Plozner e El Mariachi

TROFEO DEBUTTANTI LBP80 CLASSE B

Oro: Matilde Grigis e Shaffy

TROFEO DEBUTTANTI LBP80 CLASSE C

Oro: Clelia Rasori e Sun de Couvron

TROFEO PROMESSE BP90 CLASSE B

Oro: Mattia Civitillo e Little Lord Grey

TROFEO PROMESSE BP90 CLASSE C

Oro: Federico Paladini e Golden Lucky

TROFEO EMERGENTI CP115 CLASSE C

Oro: Elena Branduardi e Omey Cove

TROFEO EMERGENTI CP115 CLASSE PONY CHILDREN

Oro: Maria Avantario e Donja

CRITERIUM FUTURE PONY CP120/125 CLASSE D

Oro: Giulia Gregori e Congoodwill

CRITERIUM FUTURE PONY CP120/125 CLASSE PONY CHILDREN

Oro: Elisa Zaffaroni e Tamar

Le classifiche complete sono disponili sui siti: www.lesiepicervia.it ed equiresults.com.

Le gare a Le Siepi riprendono già domani, lunedì 27, e fino al 29 luglio, con i Campionati Italiani Pony di dressage, che, per quanto riguarda l’Assoluto, saranno tappa di selezione per i prossimi Campionati Europei di categoria. I Campionati Italiani del ludico invece si svolgeranno a fine agosto. Il 30 luglio sarà la volta di un Nazionale a ‘cinque stelle’, con oltre 550 cavalli già iscritti, e dal 6 al 9 agosto occhi puntati sul Talent show jumping, che ha superato il record assoluto di domande di partecipazione ad un concorso nazionale, con oltre 1000 richieste.