La Consar Ravenna completa il roster con lo schiacciatore Brandon Koppers

Si completa il roster della Consar Ravenna per il prossimo campionato di SuperLega. La società ravennate ha ottenuto il sì, infatti, dello schiacciatore canadese Brandon Koppers, 202 cm, nato a Bramton nell’Ontario il 9 settembre 1995, nazionale come Vernon-Evans e come Loeppky che ritroverà a Ravenna per la prima esperienza insieme nella SuperLega italiana.

La carriera di Koppers si è snodata finora nella lunga militanza (5 annate) nella University Mc Master Marauders di Hamilton, poi il passaggio in Europa prima nelle fila del Zaksa Kedzierzyn Kozle, allenato da Andrea Gardini, con cui ha vinto il campionato polacco e la Coppa di Polonia, e poi l’annata passata con i francesi del Tourcoing.

“Brandon corrisponde all’identikit dello schiacciatore che cercavamo in quanto dà fisicità al settore – è il commento di coach Marco Bonitta – e a tutta la squadra. E’ sicuramente un giocatore che può essere molto utile in battuta e a muro e si giocherà le sue chances per un posto da titolare”.

Come Loppky anche Koppers (con loro salgono a tre i canadesi nella storia del volley maschile ravennate) sarà a Ravenna appena saranno ultimate le formalità burocratiche.

Intanto oggi la squadra riprende il lavoro con un programma settimanale che prevede sedute di pesi, lavoro tecnico al PalaCosta e due sedute di allenamento in spiaggia al Marinamore, sotto gli occhi attenti dello staff tecnico, del quale fa parte anche il fisioterapista Mattia Bagatoni.