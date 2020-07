Ravenna FC: accettata l’iscrizione al campionato di Serie D

Ravenna FC comunica che nel pomeriggio di oggi 28 luglio è arrivato l’esito positivo da parte della Co.Vi.So.D. all’istruttoria presentata, confermando pertanto l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie D. Salvo novità, le prime gare ufficiali del Ravenna FC per la stagione sportiva 2020/21 saranno il 20 settembre per la Coppa Italia ed il 27 settembre per l’avvio del campionato.