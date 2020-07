Giorgia Mughetti (Ct Cervia) trionfa sui campi del Ten Pinarella

Bel successo di Giorgia Mughetti, portacolori del Circolo Tennis Cervia, nel tabellone Ladies 40 del torneo nazionale Veterani organizzato dal Ten Pinarella, tappa del circuito regionale.

La 3.5 cervese, accreditata della terza testa di serie, ha battuto in semifinale la n.2 Paola Mordini (3.4) per 6-2, 6-3 mentre in finale si è imposta per 6-7 (5), 6-2, 10-4, dopo una dura battaglia, sulla n.1 del seeding, la 3.4 Margarita Rosario Dominguez (Circolo Tennis Bologna), coronando così un ottimo torneo nel quale ha messo in fila le prime due favorite.