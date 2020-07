Ravenna Women FC: per il centrocampo arriva dall’Empoli Giada Morucci

Continuano i rinforzi in casa giallorossa. Dopo gli innesti nel reparto difensivo arriva il primo rinforzo per il centrocampo di Mister Recenti. E’ Giada Morucci, classe 1998, che andrà a rinforzare il reparto. Morucci arriva dall’Empoli dopo una vittoria del campionato di serie B nel 2017 e la promozione in serie A nel 2018 grazie al secondo posto conquistato proprio sopra le leonesse che hanno terminato terze la stagione.

Queste le sue parole al momento della firma: “Sono molto felice di aver sposato questo progetto. Non vedo l’ora di cominciare e conoscere le mie nuove compagne. Sono motivata e darò il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi che la Società si è prefissata.”

“Benvenuta Giada!” è il grido che si alza dalla società giallorossa.