Ravenna Women FC, nuova collaborazione con l’ASD Futball Cava Ronco di Forlì

La Società Ravenna Women FC comunica di aver instaurato un nuovo rapporto di collaborazione con l’ A.S.D. Futball Cava Ronco al fine di promuovere il calcio femminile nel territorio forlivese.

L’iniziativa è nata grazie all’unità di intenti di entrambe le Società e all’entusiasmo che il calcio femminile porta con se grazie anche ai valori di cui è caratterizzato. Queste collaborazioni sono indicatori importanti per capire quanto il movimento sia in crescita e quanto le ragazze si stiano appassionando sempre di più a questo fantastico sport. Gli obiettivi sono molteplici, far conoscere sempre di più il calcio femminile su tutto il territorio romagnolo e incentivare le attività psico-fisiche tra tutte le bambine, ragazze e donne che vogliono approcciarsi alla pratica di un nuovo sport.

Queste le parole di Alessandra Ghirardelli, responsabile dell’area organizzativa giallorossa: “ Stiamo programmando l’inizio di questa nuova stagione, in attesa di protocolli che permettano un corretto e accessibile svolgimento di campionato e di allenamenti così per la prima squadra come per il settore giovanile e attività di base. Siamo una Società che parte con la giusta cautela ma che vive di entusiasmo e progetti da condividere per chi volesse cominciare a lavorare nel femminile.

È nata un primo rapporto di collaborazione nel territorio forlivese con il FUTBALL CAVA RONCO, che ringraziamo, nell’intento di aumentare i numeri delle bambine che praticano questo sport. Crediamo nelle sinergie sul campo: è un nuovo inizio per tutti.”