Piangipane. Parte il ritiro delle leonesse Ravenna Women Football Club

Il Ravenna Women Football Club comunica che è tutto pronto per l’inizio della stagione sportiva 2020-2021. Le leonesse si ritroveranno oggi (1 agosto 2020) alle 17 per il ritiro presso il Centro Sportivo di Piangipane per iniziare ufficialmente questa nuova avventura, con vecchie conoscenze e nuovi arrivi. Continua, inoltre, il progetto Ravenna Women, ambizioso ed entusiasmante.

Rosa e staff giovane, vivaio composto principalmente da ragazze del territorio romagnolo, ampliamento del settore giovanile ed impiantistica sono alla base del programma che ormai da anni la Società sta cercando di portare avanti. Soddisfacenti i risultati ottenuti fino a quest’anno con un aumento esponenziale delle iscrizioni al settore giovanile, l’inserimento di nuove categorie e una prima squadra che in due anni ha ottenuto un terzo e un quarto posto in due stagioni molto difficili e competitive. Continuano gli impegni, invece, sull’ammodernamento del Centro Sportivo di Piangipane, centro nevralgico di tutta la vita del Club e diventato ufficialmente la casa di tutto il popolo giallorosso (tifosi compresi).