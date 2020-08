Ravenna Women FC: si conclude con successo il Women’s Free Camp

Tre giorni di allenamenti, oltre 50 ragazze tra i 10 e i 18 anni e tantissimo divertimento per il Women’s Free Camp organizzato da Ravenna Women FC. Gli allenamenti si sono svolti in tre aree dell’anti stadio Benelli con le ragazze suddivise in gruppi per rispettare i protocolli anti-covid. Sono stati svolti esercizi classici ma anche giochi motivazionali e collaborativi. Tanta la soddisfazione delle partecipanti le quali, in parte, hanno deciso di iscriversi al nostro settore giovanile per iniziare un percorso fatto di calcio e di crescita.

Soddisfatta anche Alessandra Ghirardelli, responsabile organizzativa del Ravenna: “Le tre giornate sono servite per conoscersi e per divertirsi. Il nostro obiettivo era quello di portare a conoscenza del territorio la freschezza e l’energia del calcio femminile, adatto a tutte le età. Ringrazio tutto lo staff e i collaboratori che ci hanno aiutato in questi giorni, è merito loro se tutto ciò è stato un successo. É stata una bellissima esperienza con una fantastica atmosfera.”