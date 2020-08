Concomitanza date tra Referendum e Ironman. L’evento sportivo a Cervia posticipato al 26 e 27 settembre 2020

In seguito alla conferma del Referendum nazionale, posticipato a causa della pandemia COVID-19 in corso, si è creata una concomitanza con gli eventi Ironman Italy Emilia-Romagna, Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna e 5150 Triathlon Series Cervia (19 e 20 settembre 2020).

Su richiesta delle autorità competenti, tutti gli eventi saranno rinviati di una settimana; le nuove date delle gare sono il 26 settembre (Ironman Italy Emilia-Romagna) e il 27 settembre (Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna e 5150 Triathlon Cervia).

“Purtroppo la concomitanza delle date tra Ironman e Referendum ha creato qualche problema, e abbiamo dovuto lavorare in questi mesi per mantenere l’evento e trovare una data alternativa. È stato un percorso impegnativo tra procedure legate al covid e difficoltà legate al cambio di data, ma ce l’abbiamo fatta – ha dichiarato l’assessore allo Sport Michela Brunelli -. Siamo molto felici di essere riusciti a mantenere questo evento nonostante tutte le difficoltà organizzative. Ringrazio IRONMAN, Regione Emilia-Romagna, Prefettura di Ravenna e tutti gli attori che collaboreranno alla realizzazione dell’evento. Ringraziamo i nostri atleti per la loro dedizione e non vediamo l’ora di regalargli un’esperienza memorabile anche quest’anno”.