Quinta settimana per il Godo Baseball

Inizia mercoledì 5 agosto la serie di tre partite che concludono il girone di andata per il Godo Baseball. La serie A1 del Godo si trova ad affrontare il Parma, squadra sempre potente e in grado di preoccupare.

La batosta subita negli incontri con il San Marino deve essere il trampolino di lancio verso una riscossa: bisogna lavorare su tutto il buono che si è visto in campo nel passato weekend, sentirsi motivati, sereni e concentrati, e non regalare nulla ad avversari pronti a cogliere ogni tentennamento.

Per gli appassionati e per chi volesse avvicinarsi a un nuovo mondo, questi gli appuntamenti:

Gara 1 mercoledì 5 agosto ore 20.30 a Parma

Gara 2 sabato 8 agosto ore 15.30 a Godo – diretta streaming sul canale YouTube del Godo Baseball

Gara 3 sabato 8 agosto ore 20.30 a Godo – diretta streaming sul canale YouTube del Godo Baseball

L’ingresso al campo rimane vietato al pubblico, ma la squadra attende i commenti dei supporter in diretta