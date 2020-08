Ravenna Basketball Academy: grande successo per la prima edizione

Si è conclusa venerdì scorso, 31 luglio, con la consegna delle magliette a tutti i partecipanti avvenuta giovedì, alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani, e del Presidente di CSI Ravenna, Alessandro Bondi, la prima edizione di Ravenna Basketball Academy.

Grande successo per un evento nato a fine giugno dall’idea di alcuni istruttori e allenatori di basket ravennati con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi in un percorso che desse continuità al lavoro svolto durante la stagione sportiva. In poche settimane, grazie alla collaborazione di Gym Academy e il supporto del Centro Sportivo Italiano della città, è stato così possibile dare vita a un’iniziativa che è stata molto apprezzata da tutti, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza legati alla lotta al Coronovirus.

Sono stati infatti ben 46 i partecipanti totali, dai più giovani (annata 2009), fino a giocatori alla soglia dei trent’anni, che si sono allenati in diversi gruppi nelle 4 settimane di attività presso il playground esterno dell’Oratorio Murialdo (Chiesa di San Paolo). Sotto la guida degli allenatori Giulia Casadio e Alessandro Senni, le sedute sono state personalizzate in base alle esigenze tecniche del singolo atleta, con lavori specifici su tutti i fondamentali. Oltre al decisivo supporto del CSI, hanno collaborato nell’organizzazione Fabrizio Ambrassa, Barbara Barzagli e Giovanni Bonaiuti.