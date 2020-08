Quattro giocatori del sodalizio Baseball Ravenna-Godo convocati per manifestazione con nazionale italiana under15

Piovono belle notizie tra Ravenna e Godo, e così le distanze, tra il piccolo paesino dell’Iowa romagnolo e la splendida città sempre più immersa nel baseball, si accorciano, catalizzando le attenzioni del baseball e di tutto lo sport della Provincia.

Quattro giocatori del sodalizio Ravenna-Godo, sono stati convocati per una manifestazione con la nazionale Italiana Under 15, che si terrà a Staranzano. I quattro ragazzi sono: Casadio Antonio (ricevitore del 2005) e Laghi Cristian (lanciatore-esterno del 2005) per l’eventuale mondiale di categoria che si svolgerà in Messico in novembre, mentre Buriani Dario (lanciatore del 2006) e Casadio Matteo (interno-ricevitore del 2006) faranno parte di una selezione sperimentale Under 14 per l’anno prossimo.

La società ha rilasciato il seguente commento:”Ricordiamo che il sodalizio, dopo anni di gestazione, quest’anno è definitivamente decollato, col nome di Bizantina Baseball, guidato da uno staff tecnico di primissimo ordine, dove, non solo si sono uniti i tecnici di entrambe le società, ma a cui si è aggiunto Davide Sartini, il top in Italia a livello giovanile. Congratulazioni ai ragazzi, ai tecnici, alle società ed ai genitori, perché, se si vuole andare lontano, bisogna andare insieme”.