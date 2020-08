Trofeo della Romagna. Entra nel vivo raduno Antica Faenza-Brisighella da Vivere

E’ entrata nel vivo con il raduno Antica Faenza-Brisighella da Vivere, organizzato dal team manfredo Top Driver, la seconda edizione del Trofeo della Romagna, coordinato dall’Automobile Club San Marino e dedicato alle manifestazioni turistico-regolaristiche per auto storiche e moderne, che si svolgono appunto in Romagna e nella Repubblica di San Marino. Il secondo appuntamento della serie avrà luogo appunto sul Titano,con ampi “sconfinamenti in Italia,sabato 22 agosto e si tratterà del Giro dei Castelli di San Marino; già da adesso sono numerose le adesioni pervenute da tutta Italia e anche dall’estero, Svizzera e Bulgaria.

il programma prevede il ritrovo dei partecipanti per il controllo dei documenti dalle 10.30 alle 12.30 presso lo Stand di Murata in Via del Serrone 55, a seguire alle 14.30 la partenza per un itinerario all’interno del territorio della Repubblica,Controllo a Timbro a Faetano e a Porta del Paese,tre prove di abilità di guida regolaristica, visita dei castelli di Verucchio, Montebello, Torriana e arrivo presso il Palazzo Marco Santi di Poggio Torriana per la cena e le premiazioni.

Le successive tappe del Trofeo della Romagna saranno, la Coppa Romagna del 27 settembre organizzato dall’Hermitage Engine di Forlì e il Memorial Bisulli,messo in opera dall’Hf Club di Santarcangelo il 18 ottobre. Ancora da definire il “destino” e le date del Giro dei Castelli di Meldola del Racing Team Le Fonti e il Raduno del Sadurano Motorsport,stoppati a suo tempo dal Coronavirus.

La classifica del Trofeo di Romagna