Nella Notte Rosa del Fantini Club di Cervia c’è il “Premio Sport in Rosa”

La spiaggia del Fantini Club di Cervia è pronta a vivere la grande festa della Notte Rosa. Venerdì 7 agosto, particolare attenzione sarà come sempre riservata al mondo dello sport, assegnando l’ottava edizione del ‘Premio Sport in Rosa’. “Uno speciale riconoscimento – spiegano gli organizzatori – dedicato ai risultati delle atlete che ogni anno si impegnano con tenacia e sacrificio, per trasmettere la propria passione, il grande amore e l’impegno sostenuto nell’affrontare le fatiche, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, valori indispensabili per vincere sul campo e nella vita. Lo sport è sempre più donna, ed il Premio Sport in Rosa è un segnale di fiducia verso la serietà, la costanza, i valori fondamentali della società, in cui la donna ha ruolo essenziale”.

L’edizione 2020 dello speciale riconoscimento verrà assegnato a due atlete italiane dalla lunghissima carriera: Katia Serra, commentatrice televisiva per Rai e Sky ed ex calciatrice italiana, grande protagonista del campionato italiano di calcio femminile, dove ha vinto uno scudetto, tre Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e una Italy Women’s Cup, oltre ad un premio Oscar del Calcio come miglior giocatrice italiana; e Carmen Turlea, ex pallavolista di Serie A di ruolo schiacciatrice, vincitrice di due campionati italiani, una Coppa Italia e una Coppa Cev. Dal 2019 diventata Coach del Benessere per portare la sua esperienza e competenza al servizio di chi vuole ritrovare energia per il proprio corpo attraverso lo sport e l’alimentazione. Conduce la serata il giornalista sportivo Stefano Bertolotti.

La serata della Notte Rosa si apre dalle ore 20.00 con la cena sulla spiaggia del Fantini Club. Un cena sotto le stelle con menù alla carta con piatti di pesce fresco, ma anche proposte di terra e vegane, da gustare a piedi nudi nella sabbia, nella romantica atmosfera del Ristorante Calamàre, fra ulivi, palme e amache… per un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi!

Per prenotazioni: tel 0544.956519, email