Ravenna Park Race. Confermato l’appuntamento del 13 settembre

Nel rispetto delle attuali normative e con l’intenzione di garantire la totale sicurezza sanitaria a tutti i partecipanti, Ravenna Runners Club conferma l’evento in programma nel Parco del Delta del Po con partenza da Casal Borsetti.

Dopo tante settimane di incertezza, ecco l’annuncio che in tanti stavano attendendo: Domenica 13 Settembre 2020 si svolgerà la seconda edizione di “Ravenna Park Race”, l’evento in natura che già in occasione del suo esordio nel 2019 aveva riscosso successo e apprezzamenti. Come già previsto per i due eventi di “Run in the Sea” in calendario per il 21 ed il 28 Agosto, rispettivamente alla Darsena di Città di Ravenna e alla Diga Foranea di Porto Corsini, anche “Ravenna Park Race” sarà dunque uno degli appuntamenti simbolo della ripartenza in sicurezza.

Nel rispetto delle attuali normative contro la diffusione del Covid-19 e in ossequio alle linee guida emanate dalla Fidal, Federazione Italiana Atletica Leggera, sia per quanto riguarda le manifestazioni podistiche su strada che trail, Ravenna Runners Club tornerà a proporre questo evento nella natura che non ha eguali sul territorio nazionale.

La partenza sarà anche questa volta nei pressi del Centro Sportivo Stella Rossa a Casal Borsetti, in via Ortolani, da dove verrà dato il via sia al Trail Running da 21 Km competitivo, sia all’Eco Walking, la camminata in natura di 8 km.

Tutto questo a conferma dell’idea dalla quale è scaturita lo scorso anno “Ravenna Park Race”: un evento per tutti, dagli atleti allenati ai semplici camminatori, alle famiglie e agli appassionati della natura. La distanza sui 21 km, un Trail Running anomalo, senza dislivelli a livello del mare, richiamerà runner abituati a questa distanza, chi invece vorrà semplicemente godere di una bella giornata ammirando lo scenario mozzafiato del Parco del Delta e i tanti scorci incredibili del percorso, potrà farlo iscrivendosi e partecipando all’Eco Walking da 8 km, scegliendo se affrontarla correndo o passeggiando.

Il percorso scelto non teme paragoni. Runner e camminatori percorreranno gli stradelli di un ecosistema preservato da centinaia di anni. I sentieri della Pineta San Vitale fra pini, pioppi, lecci, un ricco sottobosco, le grandi lagune salmastre collegate al mare e percorse da una rete di canali su cui sorgono i caratteristici casoni da pesca. La Pialassa della Baiona con i dossi che emergono dalle acque sui quali si sviluppano piante di rara bellezza e vivono molte specie di uccelli tra i quali i celebri aironi. La massicciata di Casal Borsetti, che consentirà di percorrere un tratto del percorso affacciato sul mare di settembre.

Per rispettare le norme in vigore, le partenze saranno scaglionate, elemento che garantirà un contatto ancora maggiore e più “intimo” con la natura, e dopo lo start da Casal Borsetti il trail toccherà tutti i tre lidi nord ravennati, compresi dunque Marina Romea e Porto Corsini, fino all’arrivo ancora a Casal Borsetti. Inoltre, non saranno possibili iscrizioni in loco il giorno della manifestazione e le stesse iscrizioni si chiuderanno comunque al raggiungimento del numero massimo di mille partecipanti al trail.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile consultare il sito web www.ravennaparkrace.com.