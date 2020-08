Camp estivo del Basket Ravenna, un successo per tutto il movimento

Si è conclusa venerdì scorso, dopo 6 settimane a pieno ritmo, l’edizione 2020 del camp estivo del Basket Ravenna, l’appuntamento per bambini dai 6 ai 13 anni che ha fatto registrare una grande partecipazione.

Una delle ultime giornate ha visto anche la visita a sorpresa di Alberto Chiumenti, lungo dell’OraSì, che ha giocato con i ragazzi, risposto alle loro curiosità e firmato autografi. Grazie al Comune di Ravenna il Cre estivo Basket June è entrato nel progetto regionale per la conciliazione vita-lavoro a sostegno delle famiglie per la frequenza dei centri estivi e ha aderito al progetto “Oasi 31”.

Sono stati 161 gli iscritti totali, con 5 istruttori coadiuvati da 4 assistenti più una persona sempre presente per controllare gli accessi e fornire supporto per la sicurezza dei partecipanti.

“Siamo contenti di aver realizzato il camp in un’annata non semplice – commenta Michela Franchetti, responsabile del minibasket giallorosso e del camp estivo – la società ha dimostrato grande unità e desiderio di dare ai bambini una dimensione sociale dopo i mesi di lockdown, di fargli rivivere lo sport e riportarli in palestra. Garantire a tutti loro giornate all’aperto dedicate all’educazione motoria e al gioco è per noi motivo di grande soddisfazione”. “Un ringraziamento va anche all’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” per la concessione della palestra e dell’area verde, e all’Ufficio Sport per la fattiva collaborazione” aggiunge Franchetti.

In attesa delle nuove linee guide per la ripartenza anche del mondo della scuola, lo Junior basket è pronto per la nuova stagione. “Tutti noi non vediamo l’ora di ricominciare e ci stiamo organizzando al meglio – conclude – A breve usciremo con importanti novità”.