Dal Sassuolo al Ravenna Women Football Club: in arrivo Silvia Zanni

La Società Ravenna Women Football Club comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Silvia Zanni, attaccante classe 2001 proveniente dal Sassuolo, per la stagione sportiva 2020/2021.

Una giovane promettente alla corte di Mister Recenti. Silvia Zanni, diciannove anni, sarà una nuova e fondamentale pedina nello scacchiere giallorosso. Silvia si è fatta notare per i moltissimi gol segnati nella squadra primavera ma anche per il gol all’esordio in Prima Squadra contro la Pink Bari. Già in orbita Nazionale, Silvia ha partecipato all’Europeo Under 19 dello scorso 2019.

Silvia si è già unita al gruppo nella preparazione pre-campionato.

Queste le sue parole:” Sono contenta di vestire la maglia giallorossa. Penso sia la piazza giusta per crescere e mettermi in mostra, ringrazio la Società e il Mister per questa possibilità e per la fiducia che ho sentito fin da subito da parte di compagne e staff. Ho voglia di far parlare del Ravenna e di me raggiungendo importanti traguardi insieme.”