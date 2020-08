Prima settimana del girone di ritorno per il God Baseball

Inizia quest’oggi mercoledì 12 agosto, alle 21 a Godo, la serie di partite della prima settimana del girone di ritorno. Nonostante il weekend ferragostano, che segna il culmine dell’estate, le partite di questa settimana rappresentano un vero e proprio inizio, vista la possibilità concessa dalla regione Emilia Romagna ai tifosi, per la prima volta nel 2020, di potersi sedere sugli spalti a tifare per la squadra del cuore.

La prima settimana di ritorno è particolarmente impegnativa visto che si gioca contro la Fortitudo Bologna: come sempre i ragazzi di Bortolotti non devono lasciare nulla al caso, giocare al massimo delle possibilità e far divertire il pubblico.

Questi gli appuntamenti:

Gara 1: mercoledì 12 agosto ore 21:00. Partita a Godo – diretta streaming sul canale YouTube del Godo Baseball

Gara2: Venerdì 14 agosto ore 20:30. Partita a Bologna

Gara 3: Sabato 15 agosto ore 20:30. Partita a Godo – diretta streaming sul canale YouTube del Godo Baseball”