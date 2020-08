Supercoppa. I derby inaugurano la stagione della Rekico

Saranno i derby ad inaugurare la stagione della Rekico, che prenderà il via lunedì 31 agosto, giorno in cui è stato fissato il raduno. La LNP ha ufficializzato i gironi della Supercoppa Centenario 2020 con i faentini che sono stati inseriti nel gruppo G insieme ad Andrea Costa Imola, Tigers Cesena e Rinascita Basket Rimini, formazioni che affronterà anche in campionato.

I Raggisolaris esordiranno domenica 11 ottobre sul campo dell’Andrea Costa Imola poi ospiteranno i Tigers Cesena domenica 18 e faranno visita alla Rinascita Basket Rimini domenica 25.

Questo il calendario del girone G (date e orari devono ancora essere ufficializzati). Prima giornata: Imola – Faenza; Cesena – Rimini. Seconda giornata: Faenza – Cesena; Rimini – Imola. Terza giornata: Rimini – Faenza; Imola – Cesena.

La prima classificata incontrerà negli ottavi di finale (1 novembre) la vincente del girone H comprendente Senigallia, Ancona, Jesi e Sutor Montegranaro.

LA FORMULA DELLA SUPERCOPPA

Le 64 squadre di serie B sono state suddivise in 16 gruppi da quattro con la prima classificata che accederà agli ottavi di finale. (1 novembre). Coloro che supereranno questo turno accederanno alla Final Eight dove in palio ci sarà il trofeo che si disputerà in campo neutro dal 6 all’8 novembre, una settimana prima dell’inizio del campionato