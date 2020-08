Conad Olimpia Teodora Ravenna: sarà Ludovica Guidi la nuova capitana per la stagione 2020/21

La Conad Olimpia Teodora comunica ufficialmente che sarà Ludovica Guidi la nuova capitana per la stagione 2020/21. Alla seconda stagione a Ravenna, Ludovica, nonostante sia solo classe ‘92, è tra le giocatrici più esperte di un gruppo molto giovane e sarà chiamata a guidare le compagne con la grinta e l’entusiasmo che l’hanno sempre contraddistinta. La vice-capitana sarà Giulia Rocchi.

“Sono ovviamente molto felice – commenta Ludovica – e ho accettato molto volentieri questo ruolo, soprattutto conoscendo la storia pallavolistica di Ravenna e raccogliendo un testimone importante come quello di Lucia Bacchi. Sono orgogliosa di poter guidare questo gruppo, che sto conoscendo in queste settimane e che credo abbia grande potenziale per poter crescere. Fin dalle prime settimane, oltre ad un grande entusiasmo che sta caratterizzando ognuna di noi, si è creata subito una grande sintonia tra di noi, dalla voglia di lavorare che tutte mettono in campo in palestra, alla coesione che abbiamo subito trovato fuori e dentro al campo. Per questo sono convinta che ci potremmo togliere grandi soddisfazioni”.

“Ci sono quei posti dove resti volentieri e Ravenna è uno di questi, perché sono convinta che qua si lavori in maniera eccellente in palestra con lo staff e la società e si viva anche altrettanto bene in città. Ora, con questo nuovo ruolo, posso anche fare un ulteriore salto nella mia carriera. Siamo un gruppo molto giovane e io sono una delle più esperte quindi capisco quello che comporta essere il capitano e voglio mettermi a disposizione della squadra anche in questo senso”.