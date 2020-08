Dal 17 al 30 agosto, il 17° Trofeo Oremplast al Circolo Tennis Massa Lombarda

Le ultime due settimane di agosto sono sinonimo di torneo Open maschile per il Circolo Tennis Massa Lombarda. Da lunedì 17 a domenica 30 agosto va dunque in scena il 17° Trofeo Oremplast, con montepremi incrementato quest’anno a 3.000 euro nonostante le difficoltà derivanti dai mesi di forzata interruzione dell’attività e chiusura del club a causa dell’emergenza coronavirus. Un appuntamento che si è ritagliato ormai un preciso spazio nel calendario ed è diventato un punto fermo nella stagione estiva per il circuito nazionale anche e soprattutto grazie alla stretta sinergia con l’azienda di Massa Lombarda della famiglia Pagani, da tempo partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale.

Con ancora negli occhi e nella mente le emozioni della recente salvezza conquistata in serie A1 maschile dalla giovanissima squadra capitanata da Michele Montalbini, gli appassionati romagnoli si apprestano a vivere due settimane all’insegna del tennis di qualità. A maggior ragione considerando che l’incertezza che regna ancora a livello internazionale legata alla pandemia sta spingendo molti giocatori solitamente protagonisti nel circuito professionistico a gareggiare nella Penisola, alzando notevolmente lo spessore tecnico dei tornei Open nazionali.

Al momento è impossibile indicare i nomi dei principali pretendenti a succedere nell’albo d’oro al ravennate Michele Vianello, 19enne tesserato per lo Sporting Club Sassuolo, nel 2019 vincitore in finale su Lorenzo Brunetti e quasi sicuramente al via anche quest’anno per difendere il suo titolo, dal momento che le iscrizioni (venerdì 14 agosto era il termine per le adesioni di giocatori di classifica fino a 3.5) restano aperte fino a mercoledì 19 agosto per i tennisti da 3.4 a 2.8 e fino a sabato 22 agosto per quelli classificati da 2.7 fino a 1ª categoria.

“In ogni caso il torneo rimane di livello nazionale – sottolinea il presidente Fulvio Campomori – e, come già accaduto nel recente passato, siamo certi che permetterà di valorizzare maggiormente i giovani, fornendo loro la possibilità di mettersi in evidenza. Molto probabilmente sarà in gara buona parte della nostra formazione di serie A1 maschile: salvo sorprese dell’ultim’ora hanno espresso la volontà di iscriversi Luciano Darderi, Alessio De Bernardis, Marco Cinotti e Jacopo Bilardo, ai quali potrebbero aggiungersi pure Francesco Forti e Lorenzo Rottoli, insieme a Matteo Arnaldi, dal momento che i tecnici della Federazione Italiana ci hanno comunicato infatti l’intenzione di far gareggiare a Massa Lombarda alcuni dei ragazzi che seguono direttamente. E l’auspicio nostro e degli sportivi locali è che tra i protagonisti del Trofeo Oremplast ci siano proprio alcuni dei ragazzi che difendono i colori del nostro circolo e che ci hanno regalato a inizio agosto la soddisfazione della permanenza nell’élite del tennis italiano dimostrando ancora una volta spirito di appartenenza e grande unione fra loro”.

Nella foto la premiazione dell’edizione 2019, vinta da Michele Vianello in finale su Lorenzo Brunetti (foto Valter Cocchi).