È stato davvero un concentrato di campioni dell’equitazione quello che nel week end di Ferragosto si è riunito presso il circolo ippico cervese per festeggiarne il 46° compleanno. Arioldi, Bologni, Casadei, junior e senior, Govoni, Moyersoen, Ciriesi, Brecciaroli, Turchetto, Richard Philips, Interlenghi, Lupino, Checchi, Carraro. Capita solo nelle grandi occasioni che un tale numero di fuoriclasse di ieri, di oggi e di domani si trovino a gareggiare tutti assieme. È successo nel week end a Cervia, nel concorso ippico nazionale di salto ostacoli a ‘6 stelle’ organizzato per celebrare lr 46 candeline delle Siepi.

Il primo binomio a mettersi in luce, aggiudicandosi la categoria 140 di venerdì, è stato quello formato da Roberto Turchetto e Adare. Il cavaliere lombardo ha preceduto il belga Ignace Philips De Vuyst, secondo in sella a Cortez van’t Klein Asdank, mentre in terza posizione si sono classificati Giacomo Casadei e Red Corleone. Sabato la C140 ha visto la firma di Matteo Checchi e Lacan, davanti a Federico Ciriesi, secondo con Loveday, e Giorgio Sacco, terzo su Hammer.

Foto 3 di 3





Ma il momento clou del concorso è arrivato domenica con il Master del Mare Gran Premio ‘Antonio Carraro’, la gara più prestigiosa e impegnativa del week end. Tra i 55 i binomi al via il migliore è stato quello formato da Nico Lupino e Fabalia (0/0;46,42), che con un barrage veloce e preciso hanno battuto il fuoriclasse lombardo Filippo Moyersoen, secondo per un soffio in sella a Bellami (0/0; 46,76). Sul terzo gradino del podio è salito Francesco Lapeyre, con Gero van de Waaienburg (0/0; 52,15). Quelli di Lupino, Moyersoen e Lapeyre sono stati gli unici doppi netti usciti dagli impegnativi percorsi disegnati da Uliano Vezzani, con l’assistenza di Giorgio Bernardi e Paolo Rossato.

La stagione agonistica de Le Siepi prosegue già il prossimo fine settimana con un Nazionale a ‘5 stelle’ e altri tre sono in calendario tra settembre e ottobre. Mentre nell’ultimo week end di agosto saranno protagonisti i giovanissimi con i campionati Italiani Pony del Ludico. Alla fine di ottobre poi sarà la volta della Coppa delle Regioni e i Trofei giovanili di dressage.

Le classifiche complete si possono consultare sui siti www.lesiepicervia.it ed equiresults.com

Nelle foto di Elio Paganelli: Nico Lupino e Fabalia, vincitori del Gran Premio ‘Antonio Carraro’, Roberto Turchetto, vincitore della 140 di venerdì e Matteo Checchi, vincitore della 140 di sabato.