Il ravennate Giovanni Trincossi al Campionato Europeo FIA-CEZ di autocross

Il tracciato di Humpolec in Repubblica Ceca, ha fatto da teatro il 16 agosto 2020 alla gara d’apertura del Campionato Europeo FIA-CEZ di Autocross. Tra i partenti anche il pilota ravennate della Scuderia Speedy Racing Asd. Giovanni Trincossi neo Campione Europeo in carica.

Giovanni, aveva preso la decisione di partecipare all’ultimo memento perchè il costruttore di telai per buggy Hosek lo aveva invitato mettendogli a disposizione una delle sue macchine. Lo aveva preannunciato che la gara in repubblica Ceca non sarebbe stata molto redditizia per lui e così è stato.

Tornare alle competizioni dopo un lungo periodo di stop spesso non da la giusta concentrazione, e se poi ci si aggiunge anche il fatto di dover correre con una macchina non propria, con tutte le problematiche inerenti, la cosa si complica ancora di più. La macchina da corsa è costruita sul pilota che la deve guidare, un po’ come quando si sale sull’auto nuova o non propria e ci si regola il sedile e gli specchietti, in un’auto da corsa la questione è un po’ più complicata, tutte queste regolazioni si fanno a monte e sono fisse, quindi se uno sale all’ultimo momento nulla si può fare.

Giovanni ha fatto fatica ad adattarsi ad una impostazione di guida non consona alla sua stazza, poi anche il propulsore Turbo ha giocato un ruolo molto determinante, perchè non più abituato alla tecnica di guida che riechiede un Turbo rispetto ad un aspirato, il tutto a svantaggio del suo risultato finale.

Il pilota ravennate, Campione Europeo in carica Autocross Superbuggy, è stato in difficoltà fin dalla prima sessione di qualifiche. Si è impegnato a fondo come è suo stile, e ad ogni manche ha sempre cercato di guadagnare posizioni, dalla 13ma delle qualifiche alla 7ma della seconda semifinale per riuscire ad agguantare la qualifica per la finale, ma i risultati non sono stati sufficienti e l’impresa non gli è riuscita.

Complice anche un incidente in semi-finale nella prima parte del tracciato, dopo un leggero salto in cui ha avuto un contatto deciso con ben due avversari che gli hanno procurato la rottura dell’uniball, lo snodo che assicura la ruota anteriore destra al telaio del buggy.

Sfumata la possibilità di andare in finale, Giovanni Trincossi rientra dalla trasferta In terra Ceca con un magro bottino, di 10 punti. La gara è stata vinta dal Russo Furazhkin Matvey, seguito da Boris Vaculik e Antony Zdnek. E ora occhi puntati verso il 6 Settembre giorno in cui cercherà di portare a casa un risultato migliore dalla gara in Slovacchia sul circuito di Sečovce..