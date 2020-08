Godo atteso dalla doppia sfida contro Collecchio

Nuovi impegni per la seconda settimana del campionato di ritorno della la serie A1 del Godo Baseball che incontra sulla terra rossa la squadra di Collecchio (PR). Tanto lavoro e impegno per i ragazzi di Marco Bortolotti, sia sul piano fisico che mentale. Questi gli appuntamenti da vivere direttamente sul campo o via streaming. Mercoledì 19 agosto alle ore 21,00 a Godo (diretta streaming sul canale YouTube del Godo Baseball) e sabato 22 agosto ore 15,30 e 20,30 a Collecchio (diretta streaming sulla pagina Facebook del Collecchio). Con questa settimana si apre una striscia molto interessante, che vedrà Godo giocare con le squadre direttamente concorrenti per i posti migliori in classifica a cominciare dal terzo.