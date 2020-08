Stanno per chiudersi le iscrizioni a “Run in the Sea”, due appuntamenti a cronometro per massimo 200 atleti

Pochi giorni e si tornerà a correre in sicurezza grazie a due iniziative promosse da Ravenna Runners Club per andare incontro al desiderio di molti runner di poter tornare a confrontarsi con il cronometro nel contesto di eventi organizzati. Due date, venerdì 21 e 28 agosto, e un solo nome: “Run in the Sea”. Due eventi e due location legati da una serie di caratteristiche simili e accomunati da un unico obiettivo: ripartire in sicurezza nel rispetto delle normative contro il Covid-19.

“Run in the Sea” sarà corsa, sole, mare. Ma soprattutto sarà il ritorno a quegli eventi di socializzazione all’aria aperta che da mesi mancano a tutti coloro che amano condividere esperienze ed emozioni con amici e appassionati.

Venerdì 21 agosto il primo dei due appuntamenti con ritrovo alla Darsena di Città di Ravenna e partenza alle 18.30 dall’area antistante l’Autorità Portuale, dove è posto il Moro di Venezia, per un percorso di 3,6 km.

Venerdì 28 agosto secondo evento alla Diga Foranea Nord “Cavalcoli” di Porto Corsini, anche in questo caso con partenza alle 18.30 dall’inizio della diga stessa e lunghezza della prova di 5 km.

In entrambi i casi si tratterà di gare a cronometro con iscrizione limitata a duecento atleti per rispettare le linee guida della Fidal Emilia-Romagna.

E proprio per rispettare tutte le normative, le iscrizioni, possibili solamente online, si chiuderanno con due giorni di anticipo, quindi mercoledì 19 agosto per “Run in the Sea” alla Darsena di Città e mercoledì 26 agosto per “Run in the Sea” alla Diga Foranea di Porto Corsini. Sarà possibile iscriversi solamente ad una oppure and entrambe le gare proposte e, come già sottolineato, fino al raggiungimento dei 200 iscritti.

Tutte le info e i dettagli per iscriversi sono disponibili al sito della Maratona di Ravenna Città d’Arte, nella sezione “Altro” del menù oppure direttamente al link: https://www.maratonadiravenna.com/wp/run-in-the-sea/