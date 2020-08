La leonessa Alice Greppi rinnova con Ravenna Women FC

Arriva l’atteso rinnovo di Alice Greppi che anche quest’anno sarà una delle colonne portanti della squadra guidata da mister Recenti. Ormai un punto fermo tra le leonesse, Alice vanta una esperienza pluriennale nelle file difensive del club giallorosso. Carisma, determinazione e grandi capacità tecniche e difensive sono le caratteristiche di una calciatrice già conosciuta non solo nel campionato cadetto.

Queste le parole di Alice al momento del rinnovo: “Sono felice di far parte nuovamente del progetto ambizioso del Ravenna Women. Un contesto giovane, nel quale si può lavorare con professionalità e con stimoli sempre in crescendo. Il primo feedback è molto buono, grossa rivoluzione sia per quanto riguarda l’organico di squadra, sia per quanto riguarda lo staff tecnico. Siamo sicuramente uno dei team più giovani del campionato e questo ci darà tanta fame per far bene, il gruppo sta lavorando bene e c’è già grossa sintonia in squadra. Mister Recenti è più carico di noi, sarà sicuramente oltre ad un ottimo tecnico anche il nostro più grande motivatore per tenerci sempre concentrate nel lavorare per migliorarci domenica dopo domenica durante la stagione.

Il campionato che si prospetta è un campionato in cui essere forti tecnicamente o tatticamente non basterà, l’approccio mentale e la forza del gruppo faranno la differenza in un campionato in cui molte compagini erano già strutturate molto bene ed altre si sono rinforzate con il mercato estivo. Detto questo noi lato nostro, continuiamo a lavorare, con la consapevolezza che se lo spirito di partenza è questo potremmo toglierci delle belle soddisfazioni.”