Ravenna FC deposita domanda di riammissione alla prossima Serie C

A seguito del comunicato FIGC n. 66/A che indicava il 27 agosto come termine per la presentazione della domanda di riammissione al prossimo campionato di serie C, la società comunica che in data odierna ha provveduto a depositare presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico di Firenze tutta la documentazione necessaria.

Il DG Zignani ha illustrato i prossimi step di avvicinamento al campionato della società giallorossa:

“In queste settimane avevamo lavorato nell’ottica di essere pronti ad una eventuale riammissione, oggi abbiamo prodotto tutta la documentazione necessaria per potere richiedere la partecipazione al prossimo campionato di Serie C. Si deve ora attendere il pronunciamento degli organi federali, che auspichiamo possa avvenire in tempi più rapidi possibili, anche per poterci consentire di formalizzare i tesseramenti per il prossimo campionato. Nel frattempo ci attiveremo per definire tutti gli aspetti organizzativi della prossima stagione e continueremo l’opera di costruzione di una rosa consona alla categoria che andremo ad affrontare.”