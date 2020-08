“Integriamoci in Gioco”: i nuovi Giochi della Gioventù di Russi

Nel pomeriggio di sabato 22 Agosto, a partire dalle 16 (con ritrovo alle ore 15.30) presso il palazzetto dello Sport di via Ilaria Alpi, 5, i ragazzi di Russi si potranno cimentare in una versione

“locale” delle Olimpiadi: “Integriamoci in gioco” i nuovi giochi della gioventù. L’evento promosso dal Comune di Russi presso tutti i Centri Estivi del territorio è aperto a qualsiasi

ragazzo residente a Russi con età compresa tra i 6 e i 14 anni.

I ragazzi e ragazze potranno competere nei 60 mt piani, salto in lungo, lancio del peso, giavellotto. Potranno partecipare anche ragazzi che non hanno frequentato nessun Centro Estivo, e a questo

scopo nei giorni precedenti l’evento verranno organizzati dei raduni con dei preparatori che aiuteranno i ragazzi a prepararsi in vista dell’evento.

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria. E’ possibile registrarsi compilando il modulo cartaceo consegnato presso i centri estivi o in alternativa presso l’ufficio sport del Comune di Russi.

Ad ogni partecipante verrà consegnato un pacco gara di partecipazione. Verranno premiati per ogni disciplina i primi tre classificati per le seguenti categorie: 2° e 3° elementare, 4° e 5° elementare, 1° e 2° media, 3° media e 1° e 2° superiore.

L’evento è organizzato con la collaborazione di Campagna Amica di Ravenna. Al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, previste dalle vigenti norme finalizzate al contrasto alla diffusione del virus influenzale Covid-19, la prenotazione è obbligatoria.