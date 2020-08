Alfonsine FC: dalla juniores arrivano in prima squadra Nicola Belletti e Giovanni Farina

Dopo anni ad alto livello, convocazioni in rappresentativa nazionale, qualche anno da capitano, è tempo che Nicola Belletti approdi in prima squadra. Già aggregato nella stagione 2018/19, ora il forte difensore torna per restare all’Alfonsine FC.

Belletti è nato il 15 marzo 2001 ed è puro prodotto di Alfonsine. Assieme a lui arriva anche Giovanni Farina, laterale di difesa. Giovanni è il più giovane dei Farina che sono passati per la prima squadra, ovvero i suoi fratelli Giacomo e Riccardo. E’ nato il 15 febbraio 2001 ed è alfonsinese doc.