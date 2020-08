Alfonsine FC riconferma portiere Simone Palermo e attaccante figlio d’arte Luca Simeoni

Il giovane portiere Simone Palermo (ricordiamo ex Forlì ed ex SPAL) difenderà la porta biancazzurra il prossimo anno, occasione che non ha avuto lo scorso anno in partite ufficiali. L’estremo difensore del 2000 resta quindi ad Alfonsine, ansioso di scendere in campo.

Simone Palermo

Assieme a lui rimane anche il figlio d’arte Luca Simeoni (ex Cesena, SPAL e Forlì). Il talentuoso attaccante 2002 non si è visto molto in prima squadra, ma sin dalla scorsa stagione era già nel futuro della società, e quest’anno troverà sicuramente spazio.

Luca Simeoni