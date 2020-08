Cervia. Annullamento Ironman, Medri e Corsini precisano: “Competizioni disdette in tutt’Europa per aumento contagi”

A seguito di alcuni articoli usciti sulla stampa riguardo l’annullamento di Ironman 2020, il Sindaco di Cervia Massimo Medri e l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini precisano quanto segue:

“Comprendiamo che alcuni atleti possano aver avuto disagi, ma ci teniamo a segnalare che le competizioni di IRONMAN sono state disdette in questi giorni in tutti i Paesi europei, a causa dell’aumento dei contagi. Per quanto riguarda Cervia nello specifico, si era deciso di portare avanti la gara anche se in forma ridotta, con molti meno atleti e i protocolli anti-Covid. Ma l’aumento dei contagi ha fatto si che molti atleti negli ultimi dieci giorni abbiano deciso di disdire, e scelto a pochi giorni dalla gara di spostare la loro partecipazione al 2021, riducendo così ulteriormente il numero dei partecipanti tanto da rendere la manifestazione non più sostenibile. Insieme agli organizzatori, si è convenuto che non ci fossero più le condizioni per portare avanti la competizione ed è stato deciso di annullare l’evento. Questo è un anno particolare, ed è giusto comprendere le difficoltà che si incontrano in momenti come questo, a cui sia gli organizzatori che l’Amministrazione hanno dovuto far fronte. Per quanto riguarda i rimborsi degli alberghi , l’Amministrazione di comune accordo con le Associazioni di Categoria aveva già caldeggiato agli albergatori di accettare le cancellazioni e gli spostamenti di data al 2021, già quando la prima volta si ipotizzò l’annullamento. È chiaro che ne’ l’Amministrazione, ne’ la Regione possono obbligare gli imprenditori, ma per i buoni rapporti tenuti fino ad ora con IRONMAN e gli atleti, chiediamo di essere il più possibile disponibili, anche in previsione di future collaborazioni anche più strutturate e con più gare e più atleti già dal prossimo anno”.