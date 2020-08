Il Godo si prepara alla doppia sfida contro Macerata

Con animo più leggero e nuova determinazione la serie A1 del Godo Baseball si prepara ai nuovi incontri settimanali che la vedranno in sfida con il Macerata. Le vittorie di sabato 22 agosto hanno svelato le capacità della squadra, da evitare cali di tensione, valutazioni errate, concessione di regali. Grinta e sudore devono valere anche per le partite in programma la prossima settimana.

GARA 1: Mercoledì 26 a Macerata – diretta streaming sulla pagina Facebook del Macerata Angels.

GARA 2 E 3: Sabato 29 a Godo – tutti al campo, oppure sul canale You Tube del Godo Baseball.