Ravenna Women Football Club: Giada Pilato, portiere classe 1997, in arrivo dall’Orobica

La Società Ravenna Women Football Club comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giada Pilato, portiere classe 1997 in arrivo dall’ Orobica. Giada andrà a completare, insieme a Matilde Copetti, la rosa dei portieri giallorossi.

Cresciuta nelle giovanili dell’Inter fino alla prima squadra, si trasferisce nel 2018 al Milan Ladies dove, nel primo hanno partecipata anche ad un raduno U23. Dopo la seconda stagione al Milan Ladies in serie B, si trasferisce all’Orobica.

Queste le sue parole:” Sono felice di uscire dal tunnel in cui mi ritrovavo e non vedo l’ora di entrare a far parte di questa società che mi ha fatto sentire a casa ancora prima di arrivare. Non vedo l’ora di dare il mio contributo alla Squadra, con l’obbiettivo di dare il massimo per fare bene. Comincia la mia nuova scommessa!”