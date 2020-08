Il Circolo Tennis Cervia prepara l’esordio in serie C maschile per il derby con il Ct Rimini

Arriva un importane appuntamento nella stagione sportiva del Circolo Tennis Cervia, la serie C maschile. Il campionato che mette in palio i posti per la prossima B2 scatta il 30 agosto (dalle 9) con il 1° turno, ma il team cervese guidato da Paolo Pambianco farà il suo esordio direttamente al 2° turno il 6 settembre sui campi del Circolo Tennis Rimini nel derby dell’Adriatico.

Il campionato di serie C è tradizionalmente di notevole qualità, malgrado sia la quarta serie, vede in campo tanti giocatori di 2° categoria. Basta guardare alla squadra del Circolo Tennis Cervia che può contare su Paolo Pambianco 2.4, Alessandro Rondinelli 2.5, Riccardo Rondinelli 2.7, Enea Castelvetro, Stefano Torrisi e Paolo Mazzavillani 2.8, Andrea Godio 3.1, Isaac Casalboni 3.2 e Giammarco Gabbanini 3.3.

Una squadra di qualità, con tre maestri ai primi tre posti della graduatoria, che si scontrerà con altre formazioni toste, a cominciare dal Ct Rimini che schiererà Giacomo Polidori 2.6, Filippo Fracassi 2.7, Luca Amati, Lorenzo Bonori, Andrea Leurini e Stefano Briolini 2.8, Luca Padovani e Matteo Mussoni 3.1. In un ipotetico 3° turno il Ct Cervia avrebbe la vincente tra Ct Massa Lombarda e Nettuno Tc Bologna.