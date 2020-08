Tennis Massa Lombarda: nel 17° Trofeo Oremplast in luce il giovane Lorenzo Angelini

Con gli incontri del tabellone finale (ben 53 giocatori di seconda categoria su un totale di 144 iscritti) entra sempre più nel vivo il 17° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi incrementato quest’anno a 3000 euro (la finale è in programma domenica 30 agosto).

Mentre sale l’attesa degli appassionati romagnoli per l’ingresso in scena dei big (le prime sei teste di serie esordiranno nella seconda serie degli ottavi, venerdì) hanno debuttato in maniera positiva due portacolori del club organizzatore: Ronnj Capra (2.5), maestro che segue l’agonistica proprio nel circolo della Bassa Romagna, e l’under 16 Marco Cinotti (2.5), mentre l’altro classe 2004 Jacopo Bilardo (2.6) ha ceduto di misura al ravennate Edoardo Lanza Cariccio (2.8, Ct Zavaglia). Semaforo rosso anche per Davide Errani (3.1, Easy Tennis), fratello maggiore di Sara, che proprio su questi campi ha mosso i primi passi con la racchetta in mano. Da segnare invece i “positivi” messi a segno dai giovanissimi romagnoli Lorenzo Angelini (3.1, Villa Carpena Forlì) e Gianmaria Migliardi (2.8 ravennate tesserato per lo Sporting Club Sassuolo).

Entrerà in gara giovedì un altro dei protagonisti della recente salvezza in serie A1 conquistata dal team del Ct Massa Lombarda, il 18enne Lorenzo Rottoli (2.3), che proverà a ritagliarsi un ruolo importante in una competizione di notevole spessore tecnico, uno degli appuntamenti clou del circuito nazionale. Un torneo che è ormai una vera e propria “classica” del calendario estivo – quella 2020 è l’edizione numero 27 – anche e soprattutto grazie alla stretta sinergia con l’azienda di Massa Lombarda della famiglia Pagani, da tempo partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama della Penisola.

In cima al seeding figurano infatti i nomi di Alessandro Bega (Sporting Club Selva Alta Vigevano), numero 353 del ranking mondiale, dell’argentino Hernan Casanova (Ata Battisti Trento), numero 362 Atp, e del 19enne Matteo Arnaldi (TC Genova 1893), che frequentano di solito il tour professionistico internazionale, così come lo sloveno Tomas Lipovsek Puchel (2.2, Play Pisana Roma), numero 648 Atp, a cui il giudice arbitro Roberto Montesi ha assegnato la quarta testa di serie. Non nascondono le loro ambizioni poi Lorenzo Bocchi (Ct Albinea), numero 746 del ranking mondiale, un altro 2001 emergente come il perugino Francesco Passaro, i romani Federico Campana (Ct Eur) e Marco Mosciatti (Forum Sports Center), Federico Maccari (Tc Piazzano) e Luca Pancaldi (CT Bologna), vincitore tre anni fa di questo torneo. Tenteranno di indossare i panni dei guastafeste i 2.3 Federico Bertuccioli (pesarese allievo della Galimberti Tennis Academy) e Michele Vianello, 19enne ravennate tesserato per lo Sporting Club Sassuolo chiamato a difendere il successo del 2019, e altri giovani emergenti romagnoli.

RISULTATI – 2° turno tabellone finale: Nicholas Scala (2.7)-Giacomo Magnani (2.5) 6-3 7-5, Simone Vaccari (2.6)-Filippo Caporali (3.1) 6-2 6-2, Lorenzo Angelini (3.1)-Flavio Millari (2.6) 6-4 6-2, Andrea Rondoni (2.5)-Christian Capacci (2.8) 1-6 6-4 6-2, Edoardo Lanza Cariccio (2.8)-Jacopo Bilardo (2.6) 2-6 7-6 (4) 6-4, Simone Todaro (2.5)-Alessandro Stradi (2.7) 4-6 6-3 6-1, Nicola Filippi (2.5)-Davide Venzi (2.7) 6-1 6-0, Gianmaria Migliardi (2.8)-Tommaso Bonazzi (2.6) 6-4 6-3, Ronnj Capra (2.5)-Matteo Bezzi (2.7) 6-1 6-2, Marco Cinotti (2.5)-Cristian Mandrioli (2.7) 6-0 6-4, Mattia Moscarelli (2.6)-Alex Gencarelli (3.2) 6-2 6-3, Mattia Bandini (2.6)-Davide Errani (3.1) 6-2 6-0.