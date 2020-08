Al via la stagione del Basket Lugo Aviator in preparazione del campionato 2020/21

E’ iniziata ufficialmente ieri la stagione sportiva 2020/21 per il Basket Lugo Aviators in preparazione al prossimo campionato di serie C Gold ed in attesa delle nuove disposizioni da parte della Federazione che si riunirà proprio nella giornata di oggi. Venendo al raduno del pomeriggio di ieri la squadra assieme all’intero staff tecnico e dirigenziale si è ritrovata in prossimità del Palazzetto, sede di gioco storica del Basket Lugo, per la prima presentazione nel pieno rispetto delle regole dettate dalle disposizioni in vigore.

Il Presidente Luciano Giovannini nel salutare “vecchi e nuovi arrivati” presenta gli obiettivi della nuova stagione che in estrema sintesi potremmo così riassumere: “siamo una piccola società ma ci piace creare un ambiente favorevole allo svolgimento dell’attività sportiva nel pieno delle regole assegnate e del rispetto reciproco” e per sciogliere la tensione del “primo giorno di scuola” aggiunge “ci piace anche vincere!”.

La parola passa quindi al neo coach Alessandro Tumidei il quale introduce la propria filosofia che, al di là dell’aspetto strettamente tecnico, vuole trarre energia dallo spirito di gruppo e dal lavoro in palestra descritto con queste parole: “ogni annata sportiva ha un inizio ed una fine, ma quello che importa è il percorso che si compie con ciò che creiamo. Il livello di crescita sarà tale con ciò che riusciremo ad instaurare attraverso le emozioni ed i rapporti interpersonali: saremo in grado di avere i massimi risultati in base alla coesione ed alla forza del gruppo”. Nel finale Tumedei annuncia la scelta del nuovo capitano che sarà Jacopo Silimbani.

Per oggi è previsto il primo allenamento con un programma che si svilupperà per tutti i prossimi giorni in attesa appunto delle decisioni che saranno prese in sede di Federazione che determineranno sia la formulazione del girone con date di inizio e fine campionato ma anche le disposizioni per il normale svolgimento dell’attività sportiva all’interno delle strutture sportive.