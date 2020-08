Alla Diga Foranea di Porto Corsini arriva Run in the Sea

Dopo il successo di venerdì 21 agosto alla Darsena di Città con la prima delle due date di “Run in the Sea”, primo evento di running in assoluto organizzato sul territorio locale dopo il lockdown, tornano ancora le competizioni podistiche promosse da Ravenna Runners Club.

Come già programmato da tempo, il secondo appuntamento è fissato per Venerdì 28 Agosto alla Diga Foranea Nord “Cavalcoli” di Porto Corsini dove verrà replicato il format già proposto la settimana precedente e che ha dato risultati confortanti garantendo funzionalità e sicurezza per tutti i partecipanti. Una ripartenza attenta a tutte le disposizioni che verrà dunque replicata in un contesto affascinante che porterà i runner a correre in una propaggine che si inoltra per diversi km nel mare Adriatico. E per garantire la massima sicurezza, l’intera Diga Foranea di Porto Corsini sarà interdetta dalle ore 18 alle 21 sia ai veicoli che ai pedoni, sia in movimento che in sosta, come da apposita ordinanza dell’Autorità Portuale.

Partenza del primo atleta iscritto in programma alle ore 18.30 dall’inizio della diga stessa e lunghezza della prova di 5 km. Si tratterà naturalmente di una gara a cronometro e agli iscritti verrà dato il via a 20” di distanza gli uni dagli altri, garantendo loro un adeguato distanziamento sia prima che dopo la prova nelle varie aree predisposte dall’organizzazione. Tutto questo per rispettare puntigliosamente le linee guida della Fidal pensate per ripartire in tranquillità. E proprio per seguire tutte le normative in vigore, l’iscrizione potrà essere effettuata solamente online entro Mercoledì 26 Agosto e comunque fino al raggiungimento di un massimo di 200 atleti.

Tutte le info e i dettagli per iscriversi sono disponibili al sito della Maratona di Ravenna Città d’Arte, nella sezione “Altro” del menù oppure direttamente al link: https://www.maratonadiravenna.com/wp/run-in-the-sea/

Nel frattempo, venerdì 21 agosto la prima delle due prove di “Run in the Sea” alla Darsena di Città di Ravenna, all’ombra del Moro di Venezia, ha visto il successo, sui 3.600 metri del percorso, di Nicholas De Nicolò (Dinamo Sport) in 10’36” e di Simona Prunea (Orecchiella Garfagnana) con il tempo di 14’02”. Tutte le classifiche dettagliate di “Run in the Sea” sono disponibili sul sito web maratonadiravenna.com direttamente al link: https://bit.ly/31eNBPE.