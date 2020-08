A Castiglione il primo allenamento congiunto tra le squadre d’eccellenza Del Duca Grama e il Forlì

Prende il via, dopo una pausa lunga diversi mesi a causa della situazione difficile che abbiamo vissuto per il covid 19, la prima uscita ufficiale con il primo allenamento congiunto di lusso che si svolgerà sabato prossimo 29 agosto alle ore 17,00 allo stadio “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna.

L’incontro si svolgerà con la squadra del Forlì Calcio allenata da Beppe Angelini che milita in serie D, il quale dovrà confrontarsi con i ragazzi del mister “Momo” Montanari che ha iniziato la preparazione il 17 agosto e non vede l’ora di testare la nuova squadra che milita in eccellenza e che in gran parte è stata rinnovata rispetto allo scorso campionato per avvicinarsi gradualmente all’inizio del nuovo campionato.

Per la nuova società Del Duca Grama invece sarà l’occasione per presentarsi agli sportivi per la prima volta in questo impianto messo a disposizione dal comune di Ravenna e che gestirà per sei anni, e che i tanti volontari, che ringraziamo, hanno già dato una sistemazione anche logistica per accogliere nel migliore dei modi atleti e appassionati di questa importante disciplina sportiva, e che è ancora in fase di sistemazione per arriva a ottobre pronto per il campionato 2020-2021.

L’incontro di allenamento è un test che serve ad entrambe le società, ma è anche fondamentale per far ripartire il calcio, che ufficialmente inizierà con le partita di eccellenza e promozione l’11 di ottobre e la settimana prima le partite con quelle di coppa le quali saranno una “puntura” di positività della quale vi è assoluto bisogno in questo contesto sportivo e sociale.

Che sia dunque una ripresa, seppur lenta, del calcio a tutto tondo di questa stagione calcistica che comunque sarà particolare in tanti aspetti.

L’ingresso allo stadio è disciplinato secondo le normative e protocolli covid previsti dai Dpcm e ordinanze.