Fantini Club Cervia: annullate le edizioni 2020 di Strade Bianche del Sale e Granfondo Via del Sale

Il Comitato Organizzatore Sportur ha comunicato la decisione di annullare i due eventi programmati nelle prossime settimane: le Strade Bianche del Sale Fantini Club del 6 settembre e la Granfondo Via del Sale Fantini Club dell’11 ottobre.

La decisione è stat apresa in accordo con l’Amministrazione Comunale e gli enti territoriali, allineandosi alla campagne di prevenzione promosse dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – spiegano dal Comitato -. Di certo hanno influito molto sia la decisione del Governo Nazionale di prorogare al 15 ottobre lo Stato di Emergenza che la situazione attuale dell’andamento internazionale della pandemia, che continua a spaventare anche il nostro Paese e che ci induce al rispetto di quanti avrebbero riserve o difficoltà oggettive a partecipare”.

“Le condizioni in continuo mutamento e l’incertezza che ne deriva, le comprensibili preoccupazioni delle autorità locali che ci invitano alla prudenza, le rigide misure imposte agli organizzatori dai protocolli federali che inevitabilmente snaturerebbero il clima di festa e condivisione che da sempre contraddistingue le nostre manifestazioni, ci costringono a questa sofferta decisione – proseguono -. Una decisione sofferta, appunto, ma necessaria, con l’augurio di poter vivere insieme le edizioni 2021 delle nostre manifestazioni nel clima di serenità e divertimento che tutti desideriamo”.

“Siamo certi che tutti gli amici ciclisti comprenderanno questa scelta e ci supporteranno come hanno fatto fino ad oggi” concludono annunciando le prossime edizioni:

18 aprile 2021: 24° Granfondo Via del Sale Fantini Club e 5 settembre 2021: 2° Strade Bianche del Sale Fantini Club ( date che saranno confermare nei prossimi mesi).

Tutti gli iscritti agli eventi avranno automaticamente l’iscrizione valida per le date del 2021 mentre, per quanto riguarda le iscrizioni effettuate tramite i circuiti, il Comitato inviata gli iscritti a prendere direttamente contatti con i responsabili del circuito.