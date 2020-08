Alla Graziola di Faenza si torna a competere anche se a porte chiuse: via al Memorial Fantinelli e Trofeo Ibrahim

Mercoledì 2 settembre, il campo sportivo della Graziola di Faenza ospiterà il XXIV Memorial Claudio Fantinelli e Trofeo Fatuma Ibrahim, manifestazione di atletica organizzata dalla società faentina Atletica 85.

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, alla presenza dei soli atleti iscritti secondo il regolamento emanato dalla FIDAL Emilia-Romagna in ottemperanza alle disposizioni vigenti per il contenimento della pandemia da COVID-19.

Dopo il gran numero di gare annullate a causa dell’emergenza sanitaria (athletic games, gare regionali e gare provinciali), la società torna protagonista nell’organizzazione delle gare su pista. La neo campionessa regionale Francesca Amadori avrà modo di mettersi nuovamente alla prova, sui 400HS organizzati sulla pista di casa. In seguito ad importanti investimenti dell’amministrazione comunale proprietaria dell’impianto “R. Drei”, verrà inaugurata la nuova gabbia per i lanci. Questa dotazione, fondamentale per l’allenamento e le competizioni del settore lanci, verrà inaugurata proprio nel corso della manifestazione intitolata all’indimenticato allenatore di A85 del settore lanci.

Si tratta di un’occasione d’oro per gli atleti per centrare i minimi di categoria per i campionati italiani che si terranno nelle prossime settimane. Quest’anno non potrà essere la solita festa con tribune gremite e area ristoro a bordo pista, ma la voglia di tornare alle competizioni è comunque tanta tra gli atleti di tutte le età e c’è quindi da scommettere che, pur con le necessarie cautele, si tratterà di un evento sportivo di tutto rispetto, per ricordare ancora una volta l’allenatore dei lanci Claudio Fantinelli e la mezzofondista Fatuma Ibrahim.