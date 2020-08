Centro Sportivo Village di Ravenna riparte in massima sicurezza

A partire da mercoledì 2 settembre ripartirà ufficialmente la stagione sportiva del Centro Sportivo Village di Ravenna.

Seguendo scrupolosamente le norme anti Covid i giovani judoka che dai 4 anni in su vorranno provare ad indossare il judogi potranno usufruire di tutto il mese di settembre di prova gratuito.

Gli allenamenti si terranno in via Chiavica Romea 137 il lunedì, mercoledì e venerdì suddivisi in bambini (4/7 anni – 17.00/18.00), ragazzi (8/12 anni 18.00/19.15) e adulti (19.30/21.30).

Per informazioni è possibile rivolgersi in segreteria o al numero 0544.450340.